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Бобков Александр Андреев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Бобков Александр Андреев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
552-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
21.08.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
21.08.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 51 муж
Урожд. - Петрухин Александр Ефимович
Отец - Петрухин Евфимий Космин, крестьянин
Мать - Петрухина Анна Андреева
Воспр. - Бобков Александр Андреев, крестьянин
Воспр. - Булкина Татиана Стефанова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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