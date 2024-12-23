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Лукьянова Параскева Николаева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Лукьянова Параскева Николаева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
551-р
Роль персоны
Мать
Дата события
17.08.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
17.08.1902
Священнослужители
крещен бабкой повитухой
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 50 муж
Урожд. - Лукьянов Никита Никитич
Отец - Лукьянов Никита Федоров, крестьянин
Мать - Лукьянова Параскева Николаева
Воспр. - утеряна страница
Воспр. - утеряна страница
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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