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Жукова Евдокия Михайловна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Жукова Евдокия Михайловна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
550-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
01.08.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
01.08.1902
Священнослужители
Священник села Погоста Павел Чижов , Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 жен
Урожд. - Жукова Евдокия Михайловна
Отец - Жуков Михаил Максимов, крестьянин
Мать - Жукова Феодосия Иванова
Воспр. - Воробьев Гавриил Стефанов, крестьянин
Воспр. - Горюнова Васса Филиппова, солдатка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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