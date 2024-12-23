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Дремина Домника Петрова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Дремина Домника Петрова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
546-р
Роль персоны
Мать
Дата события
29.07.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
29.07.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 47 муж
Урожд. - Дремин Матфий Федорович
Отец - Дремин Федор Евдокимов, крестьянин
Мать - Дремина Домника Петрова
Воспр. - Маланьина Акилина Петрова, крестьянка
Воспр. - Скотников Стефан Андреев, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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