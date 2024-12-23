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Бургасов Даниил Стефанов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Бургасов Даниил Стефанов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
545-р
Роль персоны
Отец
Дата события
29.07.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
29.07.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 37 жен
Урожд. - Бургасова Наталия Даниловна
Отец - Бургасов Даниил Стефанов, крестьянин
Мать - Бургасова Домника Георгиева
Воспр. - Петрухин Сергей Космин, крестьянин
Воспр. - Щепочкина Наталья Стефанова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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