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Антошина Фекла Андреева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Антошина Фекла Андреева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
542-р
Роль персоны
Мать
Дата события
25.07.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
25.07.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 муж
Урожд. - Антошин Никанор Иванович
Отец - Антошин Иван Прохоров, крестьянин
Мать - Антошина Фекла Андреева
Воспр. - Киреев Михаил Софрониев, крестьянин
Воспр. - Трошина Ирина Петрова, крестьянка
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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