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Баранов Емелиан Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Баранов Емелиан Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
541-р
Роль персоны
Отец
Дата события
24.07.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
24.07.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 муж
Урожд. - Баранов Никанор Емельянович
Отец - Баранов Емелиан Васильев, крестьянин
Мать - Баранова Фекла Андреева
Воспр. - Киреева Агрипина Иванова, крестьянка
Воспр. - Мефодин Сергей Сидоров, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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