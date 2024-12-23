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Бобков Феодор Трифиллиев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Бобков Феодор Трифиллиев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
534-р
Роль персоны
Отец
Дата события
13.07.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
13.07.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 муж
Урожд. - Бобков Илья Федорович
Отец - Бобков Феодор Трифиллиев, крестьянин
Мать - Бобкова Ирина Варфоломиева
Воспр. - Горемыкина Анастасия Андреева, крестьянка жена работника Мышегского завода ( Мышегский завод, Тарусский у., Калужская губ. )
Воспр. - Козлов Дионисий Пахомов, крестьянин-солдат
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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