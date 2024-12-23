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Бобков Илья Федорович

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Бобков Илья Федорович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
534-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.07.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
13.07.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 муж
Урожд. - Бобков Илья Федорович
Отец - Бобков Феодор Трифиллиев, крестьянин
Мать - Бобкова Ирина Варфоломиева
Воспр. - Горемыкина Анастасия Андреева, крестьянка жена работника Мышегского завода ( Мышегский завод, Тарусский у., Калужская губ. )
Воспр. - Козлов Дионисий Пахомов, крестьянин-солдат
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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