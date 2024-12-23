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Клейменова Александра Егорова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Клейменова Александра Егорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
532-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.07.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
мещанка г.Одоева
Нас. Пункт приписки
г. Одоев, Тульская губ.
Дата крещения
08.07.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 жен
Урожд. - Куренкова Мария Владимировна
Отец - Куренков Владимир Егоров, крестьянин
Мать - Куренкова Евдокия Зиновьева
Воспр. - Клейменова Александра Егорова, мещанка г.Одоева (г. Одоев, Тульская губ. )
Воспр. - Чухнаков Прокопий Тихонов, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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