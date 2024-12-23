Корсунская Ольга Александрова
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Корсунская Ольга Александрова
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 523-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 01.06.1902
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- купеческая дочь девица г.Тулы
- Нас. Пункт приписки
- г. Тула, Тульская губ.
- Дата крещения
- 04.06.1902
- Священнослужители
- Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 35 муж
Урожд. - Киселев Василий Александрович
Отец - Киселев Александр Васильев, потомственный почетный гражданин
Мать - Киселева Анна Александрова
Воспр. - Киселев Василий Васильев, потомственный почнтный гражданин г.Белева Тульской губ. (г. Белев, Стрелецкая вол., Белевский у., Тульская губ. )
Воспр. - Корсунская Ольга Александрова, купеческая дочь девица г.Тулы (г. Тула, Тульская губ. )
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