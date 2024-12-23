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Киселева Анна Александрова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Киселева Анна Александрова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
523-р
Роль персоны
Мать
Дата события
01.06.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
04.06.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 муж
Урожд. - Киселев Василий Александрович
Отец - Киселев Александр Васильев, потомственный почетный гражданин
Мать - Киселева Анна Александрова
Воспр. - Киселев Василий Васильев, потомственный почнтный гражданин г.Белева Тульской губ. (г. Белев, Стрелецкая вол., Белевский у., Тульская губ. )
Воспр. - Корсунская Ольга Александрова, купеческая дочь девица г.Тулы (г. Тула, Тульская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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