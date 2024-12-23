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Киселев Александр Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Киселев Александр Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
523-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.06.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
потомственный почетный гражданин
Дата крещения
04.06.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 муж
Урожд. - Киселев Василий Александрович
Отец - Киселев Александр Васильев, потомственный почетный гражданин
Мать - Киселева Анна Александрова
Воспр. - Киселев Василий Васильев, потомственный почнтный гражданин г.Белева Тульской губ. (г. Белев, Стрелецкая вол., Белевский у., Тульская губ. )
Воспр. - Корсунская Ольга Александрова, купеческая дочь девица г.Тулы (г. Тула, Тульская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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