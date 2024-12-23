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Третьяков Никита Филиппов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Третьяков Никита Филиппов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
519-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.05.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
01.06.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 33 муж
Урожд. - Степаничев Феодот Филиппович
Отец - Степаничев Филипп Тихонов, крестьянин
Мать - Степаничева Феодосия Филиппова
Воспр. - Степаничева Ольга Григорьева, крестьянка
Воспр. - Третьяков Никита Филиппов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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