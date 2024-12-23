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Шабалин Егор Феодотов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Шабалин Егор Феодотов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
513-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.05.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
Тарусский мещанин запасной ваоенный писарь
Нас. Пункт приписки
г. Таруса, Калужская губ.
Дата крещения
18.05.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Чухнакова Елена Игнатьевна
Отец - Чухнаков Игнат Иванов, крестьянин
Мать - Чухнакова Елена Семенова
Воспр. - Рытова Наталья Григорьева, крестьянка
Воспр. - Шабалин Егор Феодотов, Тарусский мещанин запасной ваоенный писарь (г. Таруса, Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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