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Калиничева Марина Прохорова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Калиничева Марина Прохорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
511-р
Роль персоны
Мать
Дата события
06.05.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
07.05.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 муж
Урожд. - Калиничев Константин Федорович
Отец - Калиничев Феодор Егоров, крестьянин
Мать - Калиничева Марина Прохорова
Воспр. - Куненкова Параскева Артемиева, крестьянка
Воспр. - Салохин ? Митрофанов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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