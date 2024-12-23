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Поляков Филипп Семенов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Поляков Филипп Семенов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
509-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.05.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
01.05.1902
Священнослужители
Крещен повивальной бабкой на другой день таинство дополнено протоиереем с , Диаконом Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 муж
Урожд. - Климов Иоанн Иванович
Отец - Климов Иван Никитин, крестьянин
Мать - Климова Евфимия Семенова
Воспр. - Поляков Филипп Семенов, крестьянин
Воспр. - Чухнакова Елена Семенова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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