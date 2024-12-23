Климова Евфимия Семенова
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Климова Евфимия Семенова
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 509-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 01.05.1902
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Дата крещения
- 01.05.1902
- Священнослужители
- Крещен повивальной бабкой на другой день таинство дополнено протоиереем с , Диаконом Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 27 муж
Урожд. - Климов Иоанн Иванович
Отец - Климов Иван Никитин, крестьянин
Мать - Климова Евфимия Семенова
Воспр. - Поляков Филипп Семенов, крестьянин
Воспр. - Чухнакова Елена Семенова, крестьянка
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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