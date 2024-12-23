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Ростиславова Акилина Артемиева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Ростиславова Акилина Артемиева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
506-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.04.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
жена местного дьякова
Дата крещения
24.04.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - Федина Ирина Евтихиевна
Отец - Федин Евтихий Яковлев, крестьянин
Мать - Федина Анна Симонова
Воспр. - Булкин Яков Феофилактов, крестьянин
Воспр. - Ростиславова Акилина Артемиева, жена местного дьякова
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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