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Булкин Яков Феофилактов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Булкин Яков Феофилактов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
506-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.04.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
24.04.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - Федина Ирина Евтихиевна
Отец - Федин Евтихий Яковлев, крестьянин
Мать - Федина Анна Симонова
Воспр. - Булкин Яков Феофилактов, крестьянин
Воспр. - Ростиславова Акилина Артемиева, жена местного дьякова
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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