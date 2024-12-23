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Третьякова Марья Мокиева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Третьякова Марья Мокиева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
503-р
Роль персоны
Мать
Дата события
18.04.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
19.04.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Третьяков Василий Николаевич
Отец - Третьяков Николай Филиппов, крестьянин
Мать - Третьякова Марья Мокиева
Воспр. - Климов Дионисий Мокиев, крестьянин
Воспр. - Полякова Варвара Косьмина, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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