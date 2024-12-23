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Егорова Евдокия Васильева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Егорова Евдокия Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
502-р
Роль персоны
Мать
Дата события
13.04.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крест-вдова
Дата крещения
13.04.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 муж
Урожд. - Георгий
Мать - Егорова Евдокия Васильева, крест-вдова
Воспр. - Котков Георгий Тимофеев, крестьянин
Воспр. - Москалева Марья Васильева, Козельская мещанка девица (г. Козельск, Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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