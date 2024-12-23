Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГеоргий

Георгий

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Георгий
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
502-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.04.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Лисовая, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
13.04.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 муж
Урожд. - Георгий
Мать - Егорова Евдокия Васильева, крест-вдова
Воспр. - Котков Георгий Тимофеев, крестьянин
Воспр. - Москалева Марья Васильева, Козельская мещанка девица (г. Козельск, Калужская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.