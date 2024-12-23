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Федина Гликерия Кирилова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Федина Гликерия Кирилова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
500-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.04.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Дата крещения
11.04.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Тютин Симеон Алексеевич
Отец - Тютин Алексей Леонтиев, крестьянин
Мать - Тютина Дарья Гаврилова
Воспр. - Олеров Иван Михайлов, начальник почтового отделения
Воспр. - Федина Гликерия Кирилова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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