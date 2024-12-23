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Олеров Иван Михайлов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Олеров Иван Михайлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
500-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
10.04.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
начальник почтового отделения
Дата крещения
11.04.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Тютин Симеон Алексеевич
Отец - Тютин Алексей Леонтиев, крестьянин
Мать - Тютина Дарья Гаврилова
Воспр. - Олеров Иван Михайлов, начальник почтового отделения
Воспр. - Федина Гликерия Кирилова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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