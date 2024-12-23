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Соколов Михаил Николаев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Соколов Михаил Николаев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
495-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.03.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
местный псаломщик
Дата крещения
31.03.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 жен
Урожд. - Королева Александра Егоровна
Отец - Королев Егор ...оров, крестьянин
Мать - Королева Евдокия Васильева
Воспр. - Полякова Параскева Тимофеева, крестьянка
Воспр. - Соколов Михаил Николаев, местный псаломщик
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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