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Прасолов Родион Егоров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Прасолов Родион Егоров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
494-р
Роль персоны
Отец
Дата события
25.03.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
26.03.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Прасолов Иоанн Родионович
Отец - Прасолов Родион Егоров, крестьянин
Мать - Прасолова Феодосия Корнилиева
Воспр. - Червяков Андрей Прокопиев, солдат-крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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