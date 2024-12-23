Казаков Афанасий Севастианов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазаков Афанасий Севастианов

Казаков Афанасий Севастианов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Казаков Афанасий Севастианов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
493-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.03.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
24.03.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Петрухина Мария Титовна
Отец - Петрухин Тит Феофилактов, крестьянин
Мать - Петрухина Евдокия Яковлева
Воспр. - Казаков Афанасий Севастианов, крестьянин
Воспр. - Фоничева Матрона Иванова, крестьянка
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.