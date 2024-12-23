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Субботин Дионисий Феодоров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Субботин Дионисий Феодоров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
485-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.02.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
Лихвинский мещанин
Нас. Пункт приписки
г. Лихвин, Калужская губ.
Дата крещения
24.02.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Хромина Евдокия Яковлевна
Отец - Хромин Яков Федоров, крестьянин
Мать - Хромина Пелагия Владимирова
Воспр. - Субботин Дионисий Феодоров, Лихвинский мещанин (г. Лихвин, Калужская губ. )
Воспр. - Шумилина Елизавета Ипполитова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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