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Воробьев Иоанн Ильич

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Воробьев Иоанн Ильич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
483-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
15.02.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
16.02.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 муж
Урожд. - Воробьев Иоанн Ильич
Отец - Воробьев Илья Гаврилов, крестьянин
Мать - Воробьева Параскева Иванова
Воспр. - Бобков Филипп Антонов, крестьянин
Воспр. - Воробьева Анна Ермолаева, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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