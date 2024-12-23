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Баринов Филипп Феопемптов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Баринов Филипп Феопемптов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
479-р
Роль персоны
Отец
Дата события
02.02.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
03.02.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 муж
Урожд. - Баринов Симеон Филиппович
Отец - Баринов Филипп Феопемптов, крестьянин
Мать - Баринова Анна Иванова
Воспр. - Соколова Анна Васильева, жена штатного псаломщика
Воспр. - Халимонов Мирон Саввов, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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