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Козлова Елизавета Доментиева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Козлова Елизавета Доментиева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
478-р
Роль персоны
Мать
Дата события
27.01.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
27.01.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 муж
Урожд. - Козлов Симеон денисович
Отец - Козлов Дионисий Пахомов, крестьянин
Мать - Козлова Елизавета Доментиева
Воспр. - Куненкова Пелагия Михайлова, крестьянка
Воспр. - Рябов Егор Доментиев, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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