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Екатерина Викторова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Екатерина Викторова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
475-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.01.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
девица дочь полковника
Дата крещения
25.01.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Третьякова Мария Ивановна
Отец - Третьяков Иван Филиппов, крестьянин
Мать - Третьякова Параскева Феодорова
Воспр. - Екатерина Викторова, девица дочь полковника
Воспр. - Соколов Михаил Николаев, штатный псаломщик
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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