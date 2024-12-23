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Кирюшкин Антон Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Кирюшкин Антон Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
474-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.01.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
23.01.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 муж
Урожд. - Кирюшкин Василий Степанович
Отец - Кирюшкин Стефан Яковлев, крестьянин
Мать - Кирюшкина Мария Антонова
Воспр. - Кирюшкин Антон Иванов, крестьянин
Воспр. - Ляличева Домника Кирилова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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