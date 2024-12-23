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Степаничева Ксения Даниловна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Степаничева Ксения Даниловна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
468-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
11.01.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
12.01.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Степаничева Ксения Даниловна
Отец - Степаничев Данил Иванов, крестьянин-солдат
Мать - Степаничева Ольга Григорьева
Воспр. - Степаничева Феодосия Филиппова, крестьянка
Воспр. - Чухнаков Игнат Иванов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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