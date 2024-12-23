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Коичкина Варвара Сергеева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Коичкина Варвара Сергеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
457-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
06.12.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка девица
Дата крещения
07.12.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 68 жен
Урожд. - Воробьева Варвара Степановна
Отец - Воробьев Стефан Семенов, крестьянин
Мать - Воробьева Марья Федотова
Воспр. - Коичкина Варвара Сергеева, крестьянка девица
Воспр. - Маланьин Иван Стефанов, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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