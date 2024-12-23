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Воробьева Агапия Петрова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Воробьева Агапия Петрова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
456-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
30.11.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Дата крещения
01.12.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 67 жен
Урожд. - Лазарева Анна Никитична
Отец - Лазарев Никита Адрианов, крестьянин
Мать - Лазарева Фекла Яковлева
Воспр. - Воробьева Агапия Петрова, крестьянка
Воспр. - Прасолов Ефим Никитин, крестьянин-солдат
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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