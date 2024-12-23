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Гаврикова Стефанида Антоновна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Гаврикова Стефанида Антоновна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
454-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
05.11.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
06.11.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 65 жен
Урожд. - Гаврикова Стефанида Антоновна
Отец - Гавриков Антон Ульянов, крестьянин
Мать - Гаврикова Феодосия Ульянова
Воспр. - Воробьева Наталия Захарова, крестьянка
Воспр. - Калиничев Андрей Ульянова, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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