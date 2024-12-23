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Воробьев Михаил Сергеевич

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Воробьев Михаил Сергеевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
453-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.11.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
05.11.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 52 муж
Урожд. - Воробьев Михаил Сергеевич
Отец - Воробьев Сергей Семенов, крестьянин
Мать - Воробьева Анна Ермолаева
Воспр. - Коичкина Пелагия Борисова, крестьянка
Воспр. - Медведев Прохор Ермолаев, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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