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Болоболкина Евдокия Данилова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Болоболкина Евдокия Данилова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
447-р
Роль персоны
Мать
Дата события
10.10.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
11.10.1901
Священнослужители
Священник села Погост Павел Чижов со своим , Псаломщиков
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 49 муж
Урожд. - Болоболкин Андрей Захарович
Отец - Болоболкин Захар Савельев, крестьянин
Мать - Болоболкина Евдокия Данилова
Воспр. - Якушин Евтихий Сергиев, крестьянин
Воспр. - Якушина Ирина Никанорова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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