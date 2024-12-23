Ляличев Феодор Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛяличев Феодор Антонов

Ляличев Феодор Антонов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Ляличев Феодор Антонов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
446-р
Роль персоны
Отец
Дата события
14.10.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
15.10.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 61 жен
Урожд. - Ляличева Анастасия Федоровна
Отец - Ляличев Феодор Антонов, крестьянин
Мать - Ляличева Домника Кирилова
Воспр. - Ивушкин Андрей Косьмин, крестьянин-солдат
Воспр. - Косова Фекла Антонова, крестьянка
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.