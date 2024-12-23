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Щербаков Иван Николаев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Щербаков Иван Николаев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
445-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
09.10.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
12.10.1901
Священнослужители
Священник села Погост Павел Чижов со своим , Псаломщиков
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 60 жен
Урожд. - Зинаида
Отец - Николай Афанасьев, мещанин г.Одоев, живущий в Ханино (г. Одоев, Тульская губ. )
Мать - Александра Егорова
Воспр. - Клейменова Анна Афанасьева, Одоевская мещанка девица (г. Одоев, Тульская губ. )
Воспр. - Щербаков Иван Николаев, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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