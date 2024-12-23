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Николай Афанасьев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Николай Афанасьев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
445-р
Роль персоны
Отец
Дата события
09.10.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
мещанин г.Одоев, живущий в Ханино
Нас. Пункт приписки
г. Одоев, Тульская губ.
Дата крещения
12.10.1901
Священнослужители
Священник села Погост Павел Чижов со своим , Псаломщиков
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 60 жен
Урожд. - Зинаида
Отец - Николай Афанасьев, мещанин г.Одоев, живущий в Ханино (г. Одоев, Тульская губ. )
Мать - Александра Егорова
Воспр. - Клейменова Анна Афанасьева, Одоевская мещанка девица (г. Одоев, Тульская губ. )
Воспр. - Щербаков Иван Николаев, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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