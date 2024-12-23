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Гавриков Федот Тимофеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Гавриков Федот Тимофеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
444-р
Роль персоны
Отец
Дата события
06.10.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
запасной солдат-крестьянин
Дата крещения
07.10.1901
Священнослужители
Священник села Погост Павел Чижов со своим , Псаломщиков
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 59 жен
Урожд. - Гаврикова Параскева Федотовна
Отец - Гавриков Федот Тимофеев, запасной солдат-крестьянин
Мать - Гаврикова Пелагия Семенова
Воспр. - Гаврикова Марья Семенова, девица
Воспр. - Косов Антон , крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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