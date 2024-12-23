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Полякова Параскева Тимофеева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Полякова Параскева Тимофеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
442-р
Роль персоны
Мать
Дата события
01.10.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
02.10.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 47 муж
Урожд. - Поляков Филипп Тимофеевич
Отец - Поляков Тимофей Иванов, крестьянин
Мать - Полякова Параскева Тимофеева
Воспр. - Ивушкин Ермилий Косьмин, крестьянин-ратник
Воспр. - Климова Евгения Иванова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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