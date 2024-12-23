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Церковникова Анна Федотова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Церковникова Анна Федотова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
441-р
Роль персоны
Мать
Дата события
26.09.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
27.09.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 58 жен
Урожд. - Церковникова Пелагия Трофимовна
Отец - Церковников Трофим Петров, крестьянин
Мать - Церковникова Анна Федотова
Воспр. - Мефодин Илья Михайлов, крестьянин
Воспр. - Семкина Анастасия Семенова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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