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Степаничева Анна Тимофеева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Степаничева Анна Тимофеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
440-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
25.09.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянская дочь девица
Дата крещения
26.09.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 57 жен
Урожд. - Степаничева Пелагия Ивановна
Отец - Степаничев Иван Тихонов, крестьянин-солдат
Мать - Степаничева Надежда Григорьева
Воспр. - Степаничева Анна Тимофеева, крестьянская дочь девица
Воспр. - Шебонин Егор Федотов, солдат-крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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