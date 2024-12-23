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Лукьянов Иоанн Григорьевич

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Лукьянов Иоанн Григорьевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
437-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.09.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Еськово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
23.09.1901
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 46 муж
Урожд. - Лукьянов Иоанн Григорьевич
Отец - Лукьянов Григорий Петров, крестьянин
Мать - Лукьянова Ольга Иванова
Воспр. - Бобков Макар Ксенофонтов, крестьянин
Воспр. - Рыщикова Наталия Григорьева, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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