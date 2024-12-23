Гаврикова Марья Иванова
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Гаврикова Марья Иванова
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 436-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 02.07.1901
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянка
- Дата крещения
- 03.07.1901
- Священнослужители
- Священник села Погост Павел Чижов со своим , Псаломщиков
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 54 жен
Урожд. - Прасолова Елена Павловна
Отец - Прасолов Павел Трофимов, крестьянин
Мать - Прасолова Анна Никонова
Воспр. - Гаврикова Марья Иванова, крестьянка
Воспр. - Климов Хрисанф Павлов, солдат-крестьянин
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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