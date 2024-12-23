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Климов Хрисанф Павлов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Климов Хрисанф Павлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
436-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.07.1901
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
солдат-крестьянин
Дата крещения
03.07.1901
Священнослужители
Священник села Погост Павел Чижов со своим , Псаломщиков
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3318
Полная запись МК
Счёт родившихся: 54 жен
Урожд. - Прасолова Елена Павловна
Отец - Прасолов Павел Трофимов, крестьянин
Мать - Прасолова Анна Никонова
Воспр. - Гаврикова Марья Иванова, крестьянка
Воспр. - Климов Хрисанф Павлов, солдат-крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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